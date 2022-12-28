روسيا: لا وجود لخطة سلام مع أوكرانيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام مع أوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مبادرة زيلينسكي إعداد "خطة سلام" من قبل أوكرانيا وعقد "قمة سلام" دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في فيفري: "حتى الآن لا توجد "خطة سلام" لأوكرانيا.

مرة أخرى، لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع الأراضي الروسية، ومع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، وأي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها "سلمية".

وبشأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصادقة على مرسوم حظر توريد النفط للدول التي فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي، قال بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة "أوبك+" قبل توقيع مرسوم التدابير المتعلقة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي. وأشار بيسكوف إلى أن السلطات الروسية في حال فرض الغرب "سقفاً" على أسعار الغاز، سيتم تحليل الوضع. وبعد اكتمال التحليل، سيتم بالفعل صياغة بعض الخطوات الأخرى. لكن من السابق لأوانه الحديث عن هذا في الوقت الحالي".