السيسي يهنئ نتنياهو

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وهنأه على توليه منصبه رسميا ونجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأكد الرئيس المصري على مواصلة القاهرة تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة، واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة.