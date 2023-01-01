هذه حقيقة الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على "المسجد الحرام"

كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، حسين القحطاني، أن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على‫ المسجد الحرام غير صحيح، ومعالج بمؤثرات إضافية.

وأظهر مقطع رائج سقوط الثلج على الكعبة ومكة المكرمة لأول مرة في تاريخ السعودية فيما شكك البعض بصحة الفيديو من الأساس.



وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت ظاهرة غريبة تحدث في مكة وعند الكعبة المشرفة لأول مرة، حيث تساقط الثلج على الحرم ومكة لأول مرة.

ويواجه العالم الآن في موسم الشتاء موجة صقيع وعواصف ثلجية غير مسبوقة، تسببت بمقتل الكثيرين في أوروبا وأمريكا بالتزامن مع التغير المناخي الذي يهدد الكوكب، وقلب طقس بعض الدول بشكل عكسي.