الهند: مسلحون يهاجمون قرية بكشمير ويقتلون 4 مدنيين

أطلق مسلحون الرصاص على صف من منازل المدنيين في قرية نائية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل وإصابة خمسة آخرين، حسب ما ذكرت الشرطة، اليوم الاثنين.

و قال ضابط الشرطة موكيش سينغ, لوسائل الاعلام، إن مسلحين اثنين فتحا النار عشوائيا ليل الأحد على ثلاثة منازل في دانجري، مشيرا إلى أن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون بجروح.

من جهته أدان أعلى مسؤول هندي في المنطقة و يدعى "مانوج سينها" الهجوم الذي راح ضحيته أبرياء، ووصفه أنه "هجوم إرهابي جبان" مؤكدا " أن من يقفون وراء هذا الهجوم الدنيء لن يفلتوا من العقاب" وفقا للمصادر الاخبارية .

للإشارة تطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير المتنازع عليه.

و أعلنت الشرطة الهندية، في وقت سابق اليوم, عن مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين على الأقل، جراء وقوع انفجار بقرية "دانجري" في منطقة "راجوري" بولاية "جامو وكشمير".

وتعد هذه ثاني واقعة لمقتل مدنيين في منطقة "راجوري" خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد مقتل شخصين خارج معسكر للجيش في 16 ديسمبر المنصرم.