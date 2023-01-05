المغرب يشحت اعترافا صهيونيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية وعبرية أن النظام المغربي يريد اعترافا إسرائيليا بسيادته المزعزمة على الصحراء الغربية ويربط إنشاء سفارة مغربية في تل أبيب به.

ونقلت وكالة أنباء أكسيوس الأمريكية، عن أربعة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، أن المغرب أثار القضية مرارًا وتكرارًا في اجتماعات مع ممثلين إسرائيليين في الأشهر الأخيرة.

وكان المغرب قد افتتح مكتب اتصال صهيوني بالرباط والتزم بفتح سفارة في تل أبيب، لكن في كل مرة يطرح فيها مسؤولون إسرائيليون هذه القضية، يطالب ممثلو المغرب باعتراف رسمي بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، حسبما أفاد موقع أكسيوس.

وكان وزير الخارجية آنذاك يائير لبيد أكثر غموضًا، حيث قال إن إسرائيل ستعمل على مواجهة “محاولات إضعاف السيادة المغربية ووحدة أراضيها” لكنه امتنع عن إبداء موقف واضح حول قضية الصحراء الغربية.

وبحسب التقرير، رفضت حكومة الاحتلال الاستجابة لمطالب الرباط، التي يعتقد المسؤولون أن المغرب يستخدمها لتبرير تباطؤه في افتتاح السفارة، خوفا من الانتقادات.