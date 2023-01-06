الصومال: الجيش حقق "انتصارات كبيرة" ضد الارهاب

أعلن نائب وزير الدفاع الصومالي، عبد الفتاح قاسم، اليوم السبت بمقديشو، أن الجيش حقق "انتصارات كبيرة" في إطار مكافحة الارهاب لاسيما خلال العمليات التي شنها مؤخرا ضد حركة "الشباب" الارهابية.

وقال المسؤول الصومالي، في مؤتمر صحفي، تعليقا على العمليات العسكرية الحكومية ضد حركة "الشباب" الإرهابية، إن "الجيش الصومالي حقق انتصارات كبيرة خلال العمليات الأخيرة، واستعاد مناطق شاسعة من قبضة الحركة".

وأضاف، من جهة أخرى، أن الحكومة الصومالية تلقت إشعارا من الحركة، أعلنت فيه "استعدادها لدخول مفاوضات معها".

وأوضح في هذا الصدد أن "الحركة الارهابية تريد التفاوض، بينما الحكومة الصومالية عازمة على تصفية البلاد من الإرهابيين، باعتقادي لا شيء نتفاوض عليه معهم".

وأكد قاسم على "استمرار العمليات العسكرية لحين تحرير كامل تراب الصومال من الإرهابيين".