الصين تطلق خمسة أقمار صناعية

أطلقت الصين، اليوم الإثنين، الصاروخ الحامل (سي إي أر إي إس-1 واي5) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، شمال غربي الصين.

وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، فإنه تم إطلاق الصاروخ التجاري في الساعة 1:04 ليلا بتوقيت بكين، من موقع الإطلاق، ليوصل خمسة أقمار صناعية إلى مدارها المحدد.

في غضون ذلك، أرسلت الصين ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء بنجاح من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين اليوم الإثنين.

وأطلقت الأقمار الصناعية من طراز "شيغيان-23" و "شييان-22 أيه" و"شييان-22 بي" على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-7" في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت بكين ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.

ويستخدم القمر الصناعي شيغيان-23 في التجارب العلمية والتحقق الفني بشكل أساسي، بينما يخدم القمران الصناعيان شييان-22 أيه وشييان-22 بي في اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء، وفقا لوكالة "شينخوا".