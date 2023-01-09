مالي: القضاء على سبعة إرهابيين

أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم الأربعاء، القضاء على سبعة إرهابيين، ومقتل ثلاثة من عناصر الجيش وإصابة خمسة آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد.

وأوضح بيان الجيش: إن "عناصر من القوات المالية دخلت في عدة اشتباكات عنيفة، يوم الثلاثاء 10 جانفي، مع جماعات إرهابية مسلحة؛ وذلك بعد تفجير عبوات ناسفة على محور تينيكو ـ ماسينا".

وأضاف البيان: "حصيلة هذه الاشتباكات، من جانب قوات الجيش هي ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى وثلاث مركبات مدمرة، وتم القضاء على سبعة إرهابيين". وبيّن الجيش أنه تم إرسال تعزيزات برية ووسائل مراقبة جوية، إلى منطقة الاشتباكات.

وتشهد مالي هجمات إرهابية متكررة، حيث تنشط على أراضي البلاد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابيين.