نيبال: مقتل 72 شخصاً في تحطم طائرة ركاب

تحطمت طائرة ركاب في نيبال، اليوم الأحد، وعلى متنها 72 شخصا، وفق ما أعلن عنه مسؤول بشركة "ييتي" المحلية للطيران.

وقال المتحدث باسم الشركة سودارسهان بارتولا، في تصريح صحفي "هناك 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم"، مشيرا إلى أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وأن الجهود تتركز أولا على إخمادها وإنقاذ الركاب الذين لم يتسنى حتى الآن معرفة ما إذا كان من هناك ناجون.

وقال المسؤول إن الطائرة ذات المحركين ومن طراز (إيه.تي.آر72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية "ييتي"، كانت متجهة إلى مقاطعة بوخارا قادمة من كاتماندو عندما تحطمت بالقرب من منطقة وادي نهر سيتي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع الحادث، فيما احتشد عمال إنقاذ وسكانا محليين يحاولون إخماد النيران وإسعاف المصابين.