إطلاق أول منصة رقمية للسينما الأمازيغية " ايسورا.تي في"

كشف سمير آيت بلقاسم المختص في ترجمة ودبلجة الأفلام بالأمازيغية على صفحته الخاصة، عن إطلاق" ايسورا تي في" أول منصة رقمية لمشاهدة الأفلام السينمائية والأشرطة والرسوم المتحركة باللغة الأمازيغية، علما أن سمير آيت بلقاسم تحصل على جائزة رئيس الجمهورية المخصصة للأعمال التكنولوجية حول اللغة الأمازيغية، التي استلمها مؤخرا خلال الاحتفال بيناير في مدينة غرداية.

وأكد بالمناسبة بأن ولوج المنصة يكون عن طريق الاشتراك بالدفع الإلكتروني في الخارج وعن طريق بطاقة سيتم تسويقها في الجزائر.

ودخول المنصة يكون بلغات مختلفة لكن المحتوى يكون بالأمازيغية سواء أعمال مدبلجة أو إنتاج بالأمازيغية. كما سيتسنى لمستعملي تطبيقات 1.0وهواتف ( أندروييد و أيوس) ابتداء من فيفري القادم . ووجه دعوة للفنانين والمبدعين من أجل تكثيف إنتاج مضمون ناطق بالأمازيغية لتقديمه للمشاهدين على المنصة الرقمية.

للتذكير فإن سمير آيت بلقاسم والفريق العامل معه كان وراء ترجمة فيلم " العفيون و العصا- أسبسي ذو عكاز" للمخرج أحمد راشدي بالأمازيغية بمساعدة المحافظة السامية للأمازيغية.