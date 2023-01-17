"علينا تحرير آخر مستعمرة في إفريقيا من الاحتلال المغربي"

أصدر مفيزو كموكولو، حفيد الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا بيانا صحفيا جدد فيه موقفه من قضية الصحراء الغربية المحتلة، تعقيبا على تصريحاته خلال افتتاح حفل "الشان" في الجزائر.

وجاء في البيان "نقف مع المظلومين والمضطهدين حول العالم، الصحراء الغربية لا تستثنى من هذا الموقف المبدئي، على العكس من ذلك ، كانت جبهة البوليساريو حليفًا رئيسيًا في سنوات نضالنا الطويلة ضد نظام الفصل العنصري الوحشي في جنوب إفريقيا."

وأضاف "من ناحية أخرى ، لم تدعم الحكومة المغربية فقط نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وانتهاكه للعقوبات المفروضة على البيع غير المشروع للأسلحة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ولكن على الرغم من الدعم الشعبي لشعبها لفلسطين، إلا أنه لا يزال حليفا رئيسيا في إفريقيا لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي الصهيوني"

"موقفنا من الصحراء الغربية ، مثل فلسطين وكشمير ، شخصي ومبدئي ومستنير بالسياسة الخارجية لجنوب إفريقيا ، وقرار مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشأن الصحراء الغربية ، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية ، والتي بموجبها الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وليس للمغرب أي سند قانوني أو مطالبة بالإقليم. بما أن الضم غير قانوني بموجب القانون الدولي ، فهو باطل ولاغٍ ، وبالتالي فإن المغرب ، من الناحية القانونية ، قوة احتلال."

واسترسل "على المغرب الالتزام باحترام حق شعب الصحراء الغربية وإنهاء الضم والاحتلال غير المشروعين للصحراء الغربية، لقد شجعنا بشدة الدعم الساحق الذي لقيه النضال الفلسطيني خلال كأس العالم لكرة القدم 2022، لذلك فمن المدهش أن هناك من يعاني من التعصب السياسي عندما يتعلق الأمر بمعاناة شعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير."

وأضاف "إنني أدعو الشعب المغربي الذي ظهر خلال المونديال في دعم النضال الفلسطيني إلى دعوة حكومته أيضًا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وعدم حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وحقوق الإنسان. والكرامة للجميع، هذا هو الموقف المبدئي الذي دافع عنه الرئيس نلسون روليهلاهلا مانديلا طوال حياته والذي نواصل دعمه والدفاع عنه.

واختتم بالقول "كان موقفنا بمناسبة افتتاح ملعب نيلسون مانديلا الجديد لكأس الأمم الأفريقية CHAN2023 واضحًا جدًا ورسالتي موجهة إلى الحكومة المغربية باحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال واحترام حق الصحراويين في تقرير المصير، ندعو الشعب المغربي إلى أن يكون لديه العديد من المبادئ بشأن الصحراء الغربية كما هو الحال بالنسبة لفلسطين، علينا جميعًا أن نتخذ موقفًا وأن نكون شهودًا للعدالة ، حتى لو كانت ضد أنفسنا أو ضد آبائنا وأحبائنا أو ضد الأغنياء أو الفقراء ، يجب علينا الدفاع عن الحقيقة. ندعوهم لمطالبة حكومتهم بإنهاء احتلال الصحراء الغربية واحترام ودعم القانون الدولي فيما يتعلق بكل من الصحراء الغربية وفلسطين.

ونلاحظ انسحاب المنتخب المغربي من كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالجزائر العاصمة، وبدلاً من ذلك ، ندعو الحكومة المغربية إلى الانسحاب من الصحراء الغربية وكسب احترام القارة الأفريقية بأسرها وجميع الشعوب المحبة للحرية في العالم، وأخيراً نقول إن حريتنا ما زالت غير مكتملة بدون حرية الصحراء الغربية، يجب أن تسقط آخر بؤرة استعمارية في إفريقيا".