تركيا تقيم فعالية "احترام القرآن" في ستوكهولم

صرح رئيس دائرة الشؤون الدينية التركية علي أرباش بأن حفل لاحترام القرآن سيقام اليوم الثلاثاء أمام السفارة التركية في ستوكهولم، في نفس المكان الذي تم فيه حرق المصحف الشريف. ونقلت وكالة "الأناضول" عن أرباش قوله: "أمام السفارة التركية، وفي نفس المكان الذي تم فيه انتهاك حرمة القرآن، ستقام فعالية لاحترام القرآن"، ووفقا له، وفي إطار البرنامج، سيتم قراءة سور من القرآن الكريم، مع شرح وترجمة إلى التركية والسويدية والإنجليزية.

وتابع أرباش: "مهمتنا هي القضاء على الشر وتحويله إلى خير. وعلى المسلمين أن يظلوا يقظين ويقرأوا ويفهموا ويحموا ويحترموا كتابنا المقدس، فيما يجب أن نغرس هذه الروح في أطفالنا وشبابنا".

وكان زعيم حزب "سترام كورس" (الخط المتشدد) اليميني المتطرف في السويد، راسموس بالودان، قد قام بإحراق مصحفا أمام السفارة التركية في ستوكهولم، بعد أن حصل مسبقا على إذن من السلطات السويدية لعقد تلك المسيرة، فيما أدانت دول كثيرة هذا العمل. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إنه بعد حرق القرآن، لا ينبغي للسويد الاعتماد على دعم تركيا لطلبها الانضمام إلى "الناتو".