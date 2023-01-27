وكالة "موديز" تصنف تونس في خانة ما قبل الإفلاس

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفض التصنيف السيادي لتونس إلى الدرجة ما قبل الأخيرة (سي أ أ 2)، مع آفاق سلبية، ويشمل التصنيف البنك المركزي التونسي، بصفته المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة.

ويعني التصنيف في هذه الخانة أن تونس والبنك المركزي معرضان إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، وهو ما سيعقد من مهمة تونس في الحصول على اعتمادات مالية من الخارج أو قروض من المؤسسات المالية الدولية.

وفسرت وكالة "موديز" قرارها تخفيض التصنيف السيادي لتونس إلى الخانة ما قبل الأخيرة (ما قبل الإفلاس)، بعدم تعبئة تونس لتمويلات خارجية إلى اليوم، لتلبية الحاجيات العاجلة للحكومة، من شأنه أن يرفع من مستوى مخاطر التعثر في سداد القروض الخارجية، واعتبرت أن عدم وضع البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي حيز النفاذ يفاقم الوضعية الصعبة للمالية العمومية ويزيد من الضغوطات على احتياطي البلاد من النقد الخارجي.

وشدد تقرير وكالة "موديز" على أن مزيد التأخير في إطلاق البرنامج التمويلي مع صندوق النقد الدولي سيتسبب في تآكل المدخرات من العملة الأجنبية تحت تأثير ارتفاع نسق تسديد الديون، مما ينجر عنه تزايد المخاطر المتعلقة بالمدفوعات الخارجية واحتمال التوجه نحو جدولة الدين الخارجي لتونس.

وقال الباحث في الاقتصاد والأستاذ في جامعة تونس، آرام بلحاج، أن هذا التصنيف " مؤشر خطير ويعني للأسواق أن الدولة التونسية على حافة الإفلاس وأن التمويلات التي ستُقدّم لبلدنا مستقبلا تُعتبر مخاطرة كبيرة"، مضيفا "لم تبق إلا درجة واحدة في سلم وكالة الترقيم السيادي موديز، لتصبح تونس بلد مفلس تماما، وبالتالي عاجز تماما عن الحصول على التمويلات الخارجية"، ودعا إلى ضرورة الإسراع بسلسة تدابير تخص "الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، ورفع حالة الضبابية السياسية الموجودة في البلاد، والتوافق حول الإصلاحات المضمنة في برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي، ودعم الاحتياطي من العملة الصعبة في المستقبل المنظور".

ومن شأن التصنيف الجديد أن يعمق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس، ويزيد الضغوط على الرئيس قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن ويدفع إلى البحث عن حوار داخلي لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس، إذ وعلى الرغم من توقيع تونس لاتفاق تقني مع صندوق النقد الدولي منذ 15 أكتوبر الماضي، فان طرح ملف طلب تونس لقرض مالي على مجلس الصندوق والذي كان مقرر في 19 ديسمبر الماضي ثم 17 يناير الماضي، تم تأجيله إلى وقت غير محدد.