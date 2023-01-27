مسلسل فساد المخزن متواصل مع منظمات الابتزاز

بعد صحوة ضمير نادرة في أوساط البرلمانيين الأوروبيين، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث ديمقراطي في القارة العجوز، اكتشف أصحاب القرار في المملكة المغربية مدى الشرخ الذي حفروه بأيديهم بإقدامهم على ممارسة سلوك الرشوة لإثبات حقوق عليه لهم.

ومع مرور الوقت، ازدادت الصحوة الأوروبية حدة، وصار أصدقاء الأمس خصوم، بل أعداء في القائمة السوداء للمخزن الذي توعدهم بحملات تشويه لن تتوقف، كما يفعل منذ سنوات مع الجزائر من خلال الطعن في الظهر كلما سنحت الفرصة.

آخر الشطحات المخزنية، لجوء الجار الغربي إلى شراء ذمم منظمات غير حكومية تقتات من الرشى التي تغدق بها عليها الأنظمة الديكتاتورية من أجل تجميل وجوه قبيحة وتشويه وجوه الخصوم والمنافسين ولو كانوا من الجيران، غير آبهين لأبسط قواعد حسن الجوار والقواسم المشتركة من دين ولغة وتاريخ ومصير.

وبحسب معلومات مؤكدة، فقد سارعت آلة الدعاية المغربية إلى الاستعانة بخدمات ثلاث منظمات تصنف نفسها في خانة المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم، محاولة تشويه الحقائق، معتقدة أن المواطن الجزائري سيصدق روايتها المزيفة للواقع.

ووفقا لهذه المنظمات غير الحكومية، فإن حالة حقوق الإنسان في الجزائر "مقلقة" وتدعو إلى تدخل دولي من أجل تصحيح الأوضاع! متغافلة كيف يكون ذلك والجزائر عضو منتخب في مجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، وفتحت حدودها لبعثات المجلس، وقبل ذلك لنواب البرلمان الأوروبي المهزوز بفضائح الرشوة المغربية، واستقبالهم من طرف الجهات النظيرة، ووقفوا عن كثب على عري التقارير المروجة لجزائر غير تلك التي اكتشفوها وعاينوا تفاصيل حياة الجزائريين فيها دون نظارات تصحح النظر.

ومن دلائل بطلان المزاعم المغربية، التقارير الإيجابية للمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وكيف ارتقت المؤشرات الكلية والجزئية إلى مستويات لم يسبق أن سجلت، في ظرف قياسي، بفضل سياسة ترشيد وفرت كل ما هو مطلوب للعيش الكريم، وأعادت الاعتبار والهيبة للمواطن ومؤسساته بفضل تفعيل القوانين التي كانت تداس في زمن لم تبك فيه هذه المنظمات على حقوق الجزائري المسلوبة والمفترسة من قبل الأوليغارشيا التي كانت تتغنى بالنموذج الغربي والمغربي في نهب ثروات شعوبها وشعوب أخرى باسم فرض الديمقراطية وتنوير المجتمعات بمبادئ إعلان حقوق الإنسان!

لقد بينت فضائح بيغاسوس وإرشاء نواب البرلمان الأوروبي، واليوم إغراق منظمات تتباكى على حقوق الإنسان، مدى سياسة الابتذال التي تمارسها سلطات الجار الغربي، متناسيا في الوقت ذاته ما تسبب فيه للأمة العربية والإسلامية من هوان بسبب سياسة الصمت المتعمد إزاء عمليات تهويد المقدسات في فلسطين، والتواطؤ مع المحتل الإسرائيلي في استباحة حرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

كان الأجدر بهذه المنظمات غير الحكومية أن تعاين الوقائع عند جارنا الغربي، الذي يعيش شعبه أوضاعا مزرية، حيث الحق في الحياة غير مضمون، بل ويعمل كل ما في وسعه من أجل الإضرار بجيرانه عبر تصدير الأطنان من المخدرات لزرع الجريمة وتدجين الشباب واستنزاف مقدرات المجتمعات دون أي وازع ديني أو أخلاقي.

وبالرغم من النقائص المسجلة في مجالات معينة، تبقى السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية واحدة من المكاسب الثورية التي يستمر المواطنون، دون تمييز، في الاستفادة منها، بداية من الحق في التعليم والسكن والشغل والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية.

سياسيا ومنذ ثلاث سنوات، تواصل مؤسسات الدولة إعادة الاعتبار للقانون لتحقيق الإنصاف والعدل، من خلال نسخ القوانين التي كانت "العصابة" قد سنتها من أجل النهب والافتراس، وتبرير الظلم الممارس على المواطنين باسم القانون الذي فصلوه على مقاساتهم.. وتشهد جلسات البرلمان على تصحيح وتصويب وترشيد ما لا يقل عن ستين قانونا، في انتظار إصلاح نفس العدد خلال الفترة التشريعية الحالية، من أجل صون كرامة المواطن الجزائري الذي ثار ضد الحڤرة بكل سلمية وتحضر، ضاربا أجمل الأمثلة في الأنفة وحب الوطن.

الجزائر، لمن يهمه أمرها، هي الدولة الوحيدة بعد بعض الدول الأوروبية التي تكفلت بشريحة العاطلين عن العمل عبر منح مساعدة اجتماعية، في انتظار حصولهم على فرص تشغيل لائقة بمؤهلاتهم ومهاراتهم.

زبدة الكلام: "وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ.. فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ"، والأجدر بمن يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر وغيرها من دول المعمورة، أن يقتنعوا بأن هذه الأسطوانة المشروخة لم تعد فزاعة تخشاها الجزائر، وأن يتلفتوا وراءهم لأن العاقل في الجزائر وغيرها، باتوا محصنين ضد مثل الممارسات البالية والتغريدات خارج السرب.