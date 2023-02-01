منزل بايدن تحت مجهر العدالة

أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي تفتيشا لمنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، في مرحلة جديدة من عملية البحث عن وثائق مصنّفة على أنها سرية، تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

وقال محامي بايدن بوب باور إن عملية التفتيش التي أجريت حظيت "بدعم وتعاون تام من الرئيس"، وذلك عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن.

يأتي هذا بعد عثورمحققين تابعين لوزارة العدل الأمريكية، مؤخرا ، على ست وثائق سرية لدى تفتيش منزل الرئيس جو بايدن في ديلاوير.

وكان بايدن قد قلل من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف تلك الوثائق السرية المخزنة بين ممتلكاته الخاصة، قائلا "ليس ثمة شيء هناك".