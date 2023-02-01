الجزائر مرشحة لإحتضان هذه المواجهة

كشف اليوم تقرير إعلامي، بأنه بات من المؤكد إقامة مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية وموريتانيا، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام العام المقبل بكوت ديفوار، خارج الكونغو بسبب عدم وجود ملعب يفي بالمعايير المطلوبة من طرف الاتحاد الإفريقي لاحتضان التصفيات القارية.

و ذكر اليوم الخميس موقع "كورة"، بأنه من المرجح أن تكون الجزائر هي المرشحة الأولى لاستضافة المباراة.

ويلعب اللقاء الذي يدخل في إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في شهر مارس القادم، حيث يتصدر المرابطون المجموعة برصيد 4 نقاط.

يذكر أن الاتحاد الجزائري وجه الدعوة لكل الاتحادات الإفريقية، التي فشلت في اعتماد ملاعبها لدى الكاف، للعب على أرضه.