زويليفليل مانديلا: موقفنا داعم لكفاح الشعب الصحراوي

جدد رئيس الحركة التضامنية الجنوب إفريقية مع الشعب الصحراوي زويليفليل مانديلا اليوم الثلاثاء بالشهيد الحافظ بمخيمات اللاجئين الصحراويين الموقف المبدئي لجمهورية جنوب إفريقيا الداعم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و للكفاح من أجل تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأوضح السيد زويليفليل مانديلا في تصريح للصحافة بعد لقاء أجراه مع الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي بأن "كفاح الشعب الصحراوي أصبح يشكل قاعدة للسياسات التي تتبعها حكومة جمهورية جنب إفريقيا" مضيفا ان كفاح الشعب الصحراوي كان مصدر الهام بالنسبة لشعب جنوب افريقيا خلال كفاحه ضد نظام التمييز العنصري (الأبارتايد).

وأشار حفيد نيلسون مانديلا إلى أن "بطولات الصحراويين و شجاعتهم هي التي تمكنت من حجز الدبابات التي قدمها نظام الأبارتايد للنظام المغربي" مؤكدا أن "الدليل لا زال موجودا وقائما ليراه الجميع و الذي لا زلتم تحتفظون به في متحف المقاومة و على بعض هذه الدبابات والتي لازالت تحمل علم نظام الابارتايد العنصري".

وتأسف زويليفليل مانديلا لعدم حصول "أي تقدم حقيقي و ملموس من أجل تحرير أخر مستعمرة في إفريقيا".

ولازال المغرب حسبه "يواصل قمعه و اعتداءاته الوحشية على المعتقلين السياسيين الصحراويين رغم تناقض ذلك مع إعلان جنيف و مع المعاهدات الدولية و مع القانون الدولي الإنساني", مبرزا أن بعض أولئك المعتقلين السياسيين يخضعون لتعذيب ومضايقات داخل السجون المغربية منذ ما يزيد عن عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن.