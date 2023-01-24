المجاهد بن العسري عبد القادر في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد بن العسري عبد القادر ليلة أمس الثلاثاء بمدينة زهانة (ولاية معسكر) عن عمر ناهز 89 سنة إثر وعكة صحية، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مديرية المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد التحق الفقيد الذي ولد سنة 1934 بمنطقة "القصر" ببلدية زهانة بصفوف الثورة التحريرية المجيدة سنة 1958 بالمنطقة السادسة للولاية الخامسة التاريخية حيث كان ينشط ضمن المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمنطقة, حسبما أبرزه ذات المصدر.

ووري جثمان المجاهد الراحل الثرى بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة بلدية زهانة استنادا إلى نفس المديرية.