وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية موسى مدين

انتقل إلى رحمة الله ليلة الثلاثاء، بوهران الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية موسى مدين عن عمر ناهز 75 سنة بعد صراع مع المرض.

بدأ الراحل مسيرته المهنية بالمقر المركزي لوكالة الأنباء الجزائرية، كما عمل صحفيًا عبر مكاتبها الولائية على غرار مستغانم وعين تموشنت وبشار، وشغل أيضا منصب مسؤول التنسيقية الجهوية للوكالة بوهران.

وبعد إحالته على التقاعد سنة 2010، أطلق وكالة "وهران نات" للاتصال، كما أشرف على رواق الفنون "لوتيس" بوهران.

وعُرف الفقيد موسى مدين بخصاله الحميدة وتفانيه في عمله الصحفي الميداني.

وسيوارى جثمان الراحل الثرى اليوم الأربعاء بمقبرة عين البيضاء بوهران.

وإثر هذا المصاب الجلل، تقدم وزير الاتصال، محمد بوسليماني، بأصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وتقدّم المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، بهذه المناسبة الأليمة بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الراحل وزملائه، راجيًا من الله تعالى، أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.