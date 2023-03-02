تيبازة :هذا برنامج توزيع المياه في رمضان

كشفت مديرية الموارد المائية لولاية تيبازة عن برنامج توزيع مياه الشرب عبر البلديات 28 المشكلة لتراب الولاية خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2023.

وجاء في مخطط نشاط تحسين الخدمة العمومية الخاص بمياه الشرب خلال شهر رمضان 2023، المعد من طرف مديرية الموارد المائية أن حاجيات الولاية من الماء الشروب تقدر بـ211488 متر مكعب يوميا، بمعدل تزويد كل مسكن بـ150 لتر مكعب يوميا، فيما يقدر العجز بـ29148 متر مكعب يوميا، حيث تتزود الولاية بـ77809 متر مكعب يوميا أي ما يعادل 43 من المائة بالمياه الجوفية، 36063 متر مكعب يوميا أي بنسبة 20 من المائة من المياه السطحية و68468 متر مكعب يوميا أي ما يعادل 37 من المائة من مياه البحر المحلاة بمعدل إنتاج يقدر بـ182340 متر مكعب يوميا، فيما تبلغ حاجة الولاية إلى 211488 متر مكعب يوميا.

وبخصوص برنامج توزيع مياه الشرب المنتظر خلال شهر رمضان 2023، أشارت مديرية الموارد المائية بولاية تيبازة إلى أن ذلك سيكون بمعدل يوم كل يومين (1/2 ) في 14 بلدية وهي بواسماعيل، خميستي، عين تقورايت، تيبازة عاصمة الولاية، حجوط، مراد، بورقيقة، القليعة، الشعيبة، الدواودة، فوكة، أغبال، الأرهاط والداموس، ويوم كل 3 أيام (1/3) بثلاث بلديات وهي شرشال، الحطاطبة ومناصر، ويوم كل أربعة أيام (1/4) ببلديتين هما سيدي سميان وبني ميلك بغرب الولاية، فيما ستستفيد 9 بلديات بتغطية يومية بالماء الشروب ويتعلق الأمر بكل من بوهارون، سيدي راشد، سيدي غيلاس، أحمر العين، الناظور، سيدي اعمر، حجرة النص، مسلمون وقوراية.