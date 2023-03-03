زلزال جديد يضرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مجددا، اليوم الجمعة، ولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا، حسب ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وأوضحت "آفاد" في بيان صحفي، أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أونيكي شباط". ولم يشر البيان إلى وقوع أضرار مادية أو سقوط ضحايا في هذا الزلزال.

وتعتبر مدينة قهرمان مرعش التركية، مركزا للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فيفري الماضي، حيث بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، ثم تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف وألحق أضرار مادية ضخمة في البلدين.