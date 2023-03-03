فرنسا وإفريقيا.. كشف حساب شعبي ورسمي متأخر

لم يدر في خلد الساسة الفرنسيين أن تقع فرنسا في صارت تسمى "محرقة افريقية"، سياسية على الأقل في الوقت الحالي بعد تصاعد لافت ومتزايد لموجة رفض إفريقية رسمية وشعبية ضد التواجد الفرنسي، في ظل صراع نفوذ تمثله أربعة أطراف رئيسية إقليمية ودولية بدأت تحوز على مساحة تأثير في الساحة الإفريقية، الجزائر وروسيا والصين وتركيا.

تواجه فرنسا منافسة حادة من أربع قوى باتت تتمدد في المشهد الإفريقي، ضمن هندسة سياسية وأمنية جديدة، تلعب فيها الغايات الاقتصادية والأمنية دورا مهما. فالعودة القوية للجزائر من خلال إعطاء أولوية للعمق الإفريقي وإعادة تعزيز توجه سياساتها نحو دول الطوق الإفريقي أولا، والعمق القاري ثانيا، وإطلاق سلسلة مشاريع للتنمية في هذه الدول، تفرض مراجعة أكيدة للدور والحضور الفرنسي، خاصة في دول الساحل التي تعني الكثير للجزائر على صعيد الأمن القومي والإقليمي، خاصة وأن الجزائر لم تكن مقتنعة تماما بالخطط الفرنسية التي تربط بين الوجود الفرنسي وضرورات محاربة الإرهاب في الساحل.

وإضافة إلى الجزائر، تبرز في سياق تقليص الدور الفرنسي، الصين التي أطلقت منذ سنوات مشروعها الحيوي "خط الحرير"، وعملت من خلال سياسات تداين مالي وتمويل مشاريع بنى تحتية وتطوير لقطاعات الخدمات وغيرها، على تركيز نفوذ اقتصادي كبير لها في العمق الإفريقي، وتزامن ذلك مع سعي تركيا لحيازة مساحة في إفريقيا، مستفيدة من بعض العوامل الثقافية والدينية وخلق ذلك منافسة قوية بين باريس وكل من بيكين وأنقرة.

لكن الفاعل الأبرز الذي سيدخل بأكثر قوة بالمعنى العسكري إلى القارة الإفريقية، وللغايات الاقتصادية المتعلقة بثروات إفريقا والمعادن النفيسة، كانت روسيا التي وجدت في بعض التحالفات مع دول كمالي وإفريقيا الوسطى، فرصة مهمة لتمركز قوات فاغنر في المنطقة وبدء وضع مسح سياسي يساعد على دعم وإسناد مباشر للحكومات الجديدة في هذه الدول الإفريقية المناوئة في مواقفها وسياساتها بشكل مباشر لفرنسا، إذ ساعد ذلك حكومات كل من مالي وإفريقيا الوسطى وبوركينافاسو، على إعلان طلب انسحاب القوات الفرنسية وإغلاق قواعدها في المنطقة.

لكن هذه القوى الخارجية وتمركزها السياسي والاقتصادي والعسكري، تبقى عوامل تجد لها مرتكزات تتعلق بوجود تغييرات كبيرة في موقف الشعوب والقوميات المحلية والحكومات الإفريقية من استمرار الهيمنة الفرنسية التي ظلت تستأثر بنفوذ بالغ في أكثر من 30 دولة إفريقية، دون أن تساعد بالحد الأدنى على تغيير البنى التحتية في هذه الدول، وهو ما يفسّر سلسلة المظاهرات التي شهدتها قبل فترة، مدن في مالي والنيجر وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى والتشاد ضد فرنسا وحرق المقرات الفرنسية في هذه الدول وإسناد قرارات الحكومات ضد باريس.

ثلاثة عوامل عززت بشكل بالغ القناعات الإفريقية بضرورة التخلص من الهيمنة والحد من النفوذ الفرنسي، ودفع فرنسا خارجا. الأول يتعلق بمستوى الإرهاق والاستنزاف السياسي الذي بلغته دول إفريقية نتيجة عدم الاستقرار السياسي وهشاشة الدولة، بفعل التدخل الفرنسي المستمر في هذه الدول بأشكال مختلفة، وفي المقام الثاني فشل كل المقاربات الفرنسية التي كانت تربط بين حضورها في المنطقة مع ضرورات محاربة الإرهاب، بينما كشفت الوقائع والمواقف الرسمية في مالي ودول أخرى عن وجود تواطؤ بين باريس والجماعات المسلحة.

ويتعلق العامل الثالث بالنجاح العملي، السياسي والاقتصادي والتطور الاجتماعي الذي تمخضت عنه تجارب دول في العمق الإفريقي، كانت أحدثت قبل وقت قصير قطيعة سياسية وثقافية مع باريس، وتحولت إلى نموذج مغاير في منوال التنمية والشراكات الاقتصادية وتحرير نظام التعليم والثقافة من طغيان المفهوم الفرنسي، على غرار رواندا أو الفيتنام خارج القارة الإفريقية، خاصة وأن الأجيال الإفريقية الجديدة باتت أكثر اكتشافا لمخاطر الهيمنة الفرنسية والعطب السياسي والاقتصادي الذي تسببت فيه، وفي الوقت نفسه أكثر انفتاحا على تجارب ناجحة في العالم.