10 سنوات سجنا في حق حائز على "نوبل للسلام"

حكمت محكمة بيلاروسية، اليوم الجمعة، على أليس بيالياتسكي، أكبر مدافع عن حقوق الإنسان في بيلاروسيا وأحد الفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأدين بيالياتسكي وثلاثة شخصيات بارزة أخرى في مركز "فياسنا" لحقوق الإنسان الذي أسسه بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتم القبض عليهم وسجنهم بعد احتجاجات حاشدة على انتخابات عام 2020 التي منحت الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ولاية جديدة في منصبه.

وكانت التهم الموجهة إلى بيالياتسكي وزملائه مرتبطة بتزويد "فياسنا" بالمال للسجناء السياسيين ومساعدتهم في دفع أتعابهم القانونية.