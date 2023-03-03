الروس يقتربون من السيطرة على مدينة استراتيجية

أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، الجمعة، أن عناصرها باتت "تحاصر عمليا" مدينة باخموت حيث تتركز حاليا المعارك في شرق أوكرانيا، داعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى سحب قواته منها.

المعركة في مدينة باخموت الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية مستمرة منذ الصيف وأدت إلى دمار كبير وخسائر فادحة في صفوف الجانبين.

وصارت المدينة رمزا للنزاع مع تركز القتال فيها بين الروس والأوكرانيين منذ شهور.

في الأسابيع الأخيرة، تقدمت القوات الروسية شمال باخموت وجنوبها، وقطعت ثلاثة من أربعة طرق إمداد أوكرانية وجعلت موقف قوات كييف ضعيفًا بشكل متزايد.

وقال رئيس المجموعة الروسية يفغيني بريغوجين في فيديو نشره مكتبه الإعلامي على تطبيق تلغرام إن "وحدات فاغنر حاصرت باخموت عمليا، ولم يعد هناك سوى طريق واحد" للخروج من المدينة.

تحدث بريغوجين مرتديا بدلة عسكرية وفيما يسمع دوي انفجار بعيد، ودعا الرئيس الأوكراني الذي تعهد الدفاع عن باخموت "لأطول فترة ممكنة" إلى السماح لقوات كييف بالانسحاب من المدينة.