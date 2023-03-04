مخطوط يعود لمقاومة الأمير عبد القادر معروض للبيع

سيعرض للبيع بالمزاد العلني بمدينة "فان" بفرنسا في 11 مارس القادم مخطوط قديم لمؤلفه الهادي أبو سرور ابن عبد الرحمان العبادي الشافعي من القاهرة تم إنجازه في شوال 1020 الموافق لشهر أوت 1620 وتم نسخه في 6 نوفمبر 1659 من طرف محمد ابن محمد ابن قاسيم ابن عيسى ابن محمد الغبريني الهادي، حسب المعلومات المتوفر على موقع خاص بالمزاد العلني " أنتير أونشير".

يوضح نص قصير مكتوب باللغة الفرنسية بأن "المخطوط استولت عليه جيوش الاحتلال الفرنسي بقيادة الجنرال تيوديل شانغارنيي في غزوة ضد قبيلة ترعى أغنامها في المنطقة وهي من أتباع الأمير عبد القادر عدو الفرنسيين في شهر جوان 1842 وتم أخذه لفرنسا سنة 1842 من طرف الملازم بلانري ضابط في جيش إفريقيا، قبل إهداءه في 29 أوت 1842 بباريس".

تفيد المعلومات التاريخية المتوفرة بأن الغزوة تكون قد وقعت في جوان 1842 بالونشريس بتسمسيلت، حسب تقرير الجنرال" شانغارنيي" للماريشال بيجو المدون في جريدة "لومونيتور" نسخة 05 جويلية 1842. وفي كتاب لنفس الجنرال شانغارنيي تيوديل ( 1793-1877) منشور بباريس في 1849 يشير فيها إلى العديد من الغزوات التي قادها في سنة 1842 منها واحدة بمنطقة الجزائر والتيطري وغزوة كبيرة سنة 1842 ومعركة ضد قبيلة بني وراغ بأعالي جبال الونشريس.

وتطرق في تقريره إلى حصيلة هجومه ةقتله 50 شخصا وتمكنه من أسر 3 ألاف من أفراد القبيلة من بينهم رجال ونساء وأطفال. كما تحدثت الجريدة عن "غزوة أخرى مباشرة بعد الأولى أسفرت عن غنيمة كبيرة تمثلت في الاستيلاء على 15 ألف جمل و300 حصان وبغال ومن 15 إلى 16 ألف رأس غنم وكل البغال كانت محملة بكمية كبيرة من الغنائم".

وتؤكد كل هذه المعلومات التاريخية حجم الجرائم المقترفة ضد الشعب الجزائري خلال أيام الاحتلال الفرنسي والسطو على ثرواته وخاصة الاستحواذ على مكتبة الأمير عبد القادر خلال الاستيلاء على زمالته التي كانت تحتوي كنوز ثمينة من المخطوطات النادرة.