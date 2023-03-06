مخابر لمراقبة سلامة وجودة السيارات المستوردة

دعا المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد "ألجيراك" نورالدين بوديسة، اليوم الاثنين، الجهات الوصية إلى ضرورة توفير مخابر معتمدة لمراقبة الجودة والتأكد من سلامة وجودة السيارات المستوردة من الخارج أو تلك المصنعة في الجزائر .

وأضاف بوديسة، للإذاعة الجزائرية، أن لازمة توفير هذه المخابر، خاصة وأن البلاد تستورد كميات كبيرة من قطع غيار السيارات والتي بلغت قيمتها المالية بالعملة الصعبة حوالي مليار و200 مليون دولار لمختلف الأنواع .

وثمن نورالدين بوديسة، المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 المحدد لشروط استيراد السيارات الأقل من 03 سنوات خاصة بعد العجز المسجل في تلبية طلبات المواطنين في اقتناء السيارات.

كما أكد المتحدث، ان اعتماد"ألجيراك" دوليا من طرف الهيئات الدولية في 23 فيفري 2023 هو مكسب اقتصادي وسيادي لحماية المنتوج الجزائري وترقيته وضمان تواجده في الأسواق الأجنبية.

وأوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد "ألجيراك" استعداد الهيئة لمرافقة الدولة في بناء هرم الجودة بالجزائر والاستثمار في هذا المجال في ظل رغبة عديد الدول في الاستثمار على غرار (المانيا.تركيا...) لتحسين المنتوج الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية .