خبراء الفضاء يتعقبون كويكباً قد يصطدم بالأرض

يتوقّع خبراء الفضاء أن يصطدم كويكب عملاق بالأرض بعام 2046، إذ يبلغ عرض الكويكب 50 متراً، ويُعرف باسم 2023 DW، ومن المتوقع أن يستغرق أكثر من عقدين، وربما ثلاثة، من أجل الوصول إلينا.



صحيفة The Guardian البريطانية، أفادت بأن وكالة الفضاء الأوروبية اكتشفت هذا الكويكب يوم 26 فيفري 2023، وتوقعت الوكالة أن الكويكب قد يصطدم بالأرض في النهاية يوم الـ14 من فيفري عام 2046.



من المتوقع أن يصل طول الكويكب إلى طول مسبحٍ أولمبي، بحسب ما نقلته قناة CBS News الأمريكية، رغم أن "هامش الشك في حجمه قد يكون كبيراً".



أضاف العلماء الكويكب 2023 DW إلى "قائمة المخاطر" المزعومة، التي تسرد تفاصيل الأجسام الطافية في الفضاء، وربما تؤثر على الأرض، وقد منحوا الكويكب تقييم 1 على مقياس تورينو، الذي جرى تطويره عام 1999 لتصنيف خطر اصطدام الأجسام الفضائية بالأرض.



يعني هذا أن العلماء يتوقعون أن هذا الكويكب "لا يمثل أي مستوى خطرٍ غير اعتيادي" في الوقت الراهن، "وأن فرص الاصطدام مستبعَدة للغاية، ولا حاجة إلى أي اهتمام أو قلق عامين"، وفقاً لمركز الأجسام القريبة من الأرض في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).



لكن 2023 DW يظل متميزاً عن بقية الكويكبات الأخرى على قائمة المخاطر، البالغ عددها 1448، لأنه الوحيد الذي يتمتع بتصنيف أعلى من الصفر.



من جانبه، قال مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي بوكالة ناسا لـCBS News إن خطر اصطدام الكويكب بالأرض "ضئيل للغاية".



كما تنبّأ عالم الفلك الإيطالي، بييرو سيكولي، بأن فرص اصطدامه بالأرض تساوي 1 في 400، وصمم خريطةً للتنبؤ بموقع اصطدام الكويكب، وكتب التغريدة التالية: "من المؤكد أن هذه الاحتمالية ستصبح مستبعَدةً قريباً".