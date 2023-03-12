بودبوز يعود إلى أجواء المنافسة

كشف اليوم، الأحد تقرير سعودي أن الجزائري رياض بودبوز والبرازيلي ماركو أمارال، لاعبي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على الضوء الأخضر، بعد تقرير الجهاز الطبي، للمشاركة أمام الرياض، اليوم، في اللقاء الذي يجمع الفريقين لحساب الجولة الـ 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وبحسب المصادر الخاصة بصحيفة " الرياضية " ، فإن بودبوز وزميله تجاوز الاختبارات الطبية، أمس، قبل التدريب الأخير، وضمَّهما الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، إلى المعسكر الخاص بالمواجهة.

وكان بودبوز قد تغيَّب عن المباراتين الماضيتين للفريق بعد أن تعرَّض لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة أحد في الجولة الـ 22، فيما غاب أمارال عن اللقاء الماضي عقب تعرضه لإصابة في إصبع القدم خلال التدريبات.