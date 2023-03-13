الصدامات العربية تعود اليوم

تنطلق مساء اليوم الإثنين، منافسات الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك بعد ختام الدور التمهيدي وإجراء القرعة في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي.

ونشر الموقع الرسمي للبطولة العربية تفاصيل انطلاق البطولة وأبرز مبارياتها. ويُقام الدور الأول بمشاركة 24 فريقاً يخوض كل منهم مباراتين ذهاباً وإياباً على مدار شهر مارس الحالي و أفريل المقبل، بحثاً عن البطاقات الستة للعبور إلى الدور الثاني، الذي ستقام منافساته في جويلية القادم بمدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية.

وتقام اليوم مباراتان، الأولى على"ملعب جذع النخلة" في مدينة البصرة العراقية، يلتقي فيها فريق القوة الجوية العراقي مع ضيفه فريق الشباب السعودي، بينما يستضيف فريق الهلال السوداني على ملعبه في مدينة أم درمان نظيره فريق المنامة البحريني، مساء يوم غدٍ الاثنين.

في حين، تقام مباراة واحدة يوم غد الثلاثاء، حيث يلتقي فريق المحرق البحريني مع ضيفه فريق السيب العماني على ملعب علي بن حمد في العاصمة البحرينية المنامة، فيما ستُلعب ثلاث مباريات على مدار يوم الأربعاء القادم، حيث يلتقي فريق الجيش الملكي المغربي مع فريق الاتحاد الليبي على ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط، ويلعب فريق نواذيبو الموريتاني مباراته مع ضيفه فريق شباب الأردن في ملعب شيخا بيديه في مدينة نواكشوط، ويلتقي فريق الكويت الكويتي مع فريق شبيبة الساورة في ملعب الكويت، ومن ثم سيتجدد اللقاء بين فريقي نسور الجنوب والكويت الكويتي على ملعب ميلود هدفي في الـ 21 من مارس الحالي في مباراة الإياب، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تستكمل بقية منافسات الدور الأول على مدار شهر أفريل المقبل في الفترة بين الأول والـ 16 منه، لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني من البطولة. وتمثل بطولات الأندية أحد أهم وأبرز مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستحوذ على اهتمام عشاق كرة القدم العربية على نطاق واسع، منذ انطلاقتها للمرة الأولى في عام 1982، إذ أقيمت بطولة الأندية العربية بـ 9 مسميات مختلفة، ظلت الإثارة حاضرة والتنافس القوي بين كافة الفرق لاعتلاء منصة التتويج بالكؤوس.