انتخاب رئيس البرلمان التونسي الجديد

انتخب عميد المحامين السابق ابراهيم بودربالة رئيسا لمجلس النواب التونسي الجديد خلال أول جلسة يعقدها البرلمان الذي جاء انتخابه على دورتين بين شهري جانفي الماضيين.

وعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى اليوم ،وتنافس ثلاثة نواب على رئاسة المجلس ، وهم نقيب المحامين السابق بودربالة وعبد السلام الرحماني والقيادي في حركة الشعب بدر الدين القمودي، ما فرض إجراء تصويت ثان بين عبد السلام و بودربالة .

وفاز الأخير برئاسة البرلمان بمجموع 83صوتا . ويعد بودربالة أكبر الموالين للرئيس قيس سعيد وكان رئيسا للجنة صياغة الدستور التي شكلها الرئيس سعيد في أفريل .2022 ومنع الصحافيون من تغطية الجلسة الأولى للبرلمان، عدى التلفزيون الرسمي،

واحتج الصحافيون الذين بقوا خارج مقر مجلس النواب، ودانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منع الصحفيين وسائل الإعلام المحلية والدولية من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والسماح فقط لمؤسسات الإعلام العمومي. وأكدت النقابة "إدانتها المبدئية والمطلقة لهذه الممارسة التي تضرب حق المواطن في المعلومة.

كما دعت كل أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام هذه الممارسات".