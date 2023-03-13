المبعوث الأمريكي لليبيا يكشف فحوى مشاوراته مع الجزائر



وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مشاوراته التي أجراها مع الجزائر حول كيفية دعم دول الجوار للعملية السياسية في ليبيا بالمشاورات القيمة للغاية .

وقال نورلاند وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم : ناقشت الأحد مع المسؤولين الجزائريين رؤية المبعوث الأممي إلى ليبيا "عبدالله باتيلي" حول عملية تشمل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية الرئيسية والمجتمع المدني والتي تعتمد على التقدُّم المحرز في المفاوضات حتى الآن.

وأكد المبعوث الأمريكي الحاجة لتحفيز جديد لتنظيم الانتخابات، وإيجاد حل سياسي دائم في ليبيا، معرباً عن تطلُّعه لاستمرار المشاورات مع الجزائر بشأن الوضع في ليبيا.



