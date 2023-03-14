لاعب شباب بلوزداد يمثل أمام المجلس التأديبي

امتَثَل لاعب شباب بلوزداد "عمار بورديم" أمام المجلس التأديبي للفريق، على خلفية الأفعال التي قام بها في مباراتي مولودية العلمة في منافسة كأس الجمهورية والمريخ السوداني في رابطة أبطال إفريقيا حيث سُلِطت عليه غرامة مالية معتبرة.

وقدم اللاعب اعتذاره لرئيس مجلس الإدارة "مهدي رابحي" الذي كان شديد اللهجة معه، كما عبر "بورديم" عن ندمه للمدرب وكل زملائه، مضيفًا أن الأمر حدث في لحظة غَضب لا غير، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك.

وأكدت إدارة " السياربي "، بأنها تحرص على فرض الانضباط وسط المجموعة، بتطبيق القانون على أي لاعب يخرِق النظام الداخلي للنادي بأفعال مشابهة، و تبقى مصلحة الفريق فوق كل اعتبار.