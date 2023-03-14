ماذا قال جاليت عن مواجهة الكويت الكويتي؟

أكد مصطفى جاليت مدرب شبيبة الساورة، صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه غدا الأربعاء في الكويت،عند مواجهة أصحاب الأرض في مستهل منافسات البطولة العربية "كأس الملك سلمان"للأندية.

وقال جاليت خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، إن فريق الكويت من أبرز الفرق الخليجية ويتصدر الدوري الكويتي، ويضم العديد من الدوليين، وهو ما يجعل المواجهة صعبة على أرضه وبين جمهوره.

ولم يخف جاليت، الهداف التاريخي لفريق الساورة، أن طموح فريقة كبير للوصول لأبعد مدى في البطولة العربية، لتعويض الإخفاق القاري ببطولة أفريقيا.

وأوضح جاليت، أن الثقة كبيرة في لاعبيه، وقدرتهم على تمثيل الكرة الجزائرية في البطولة بصورة مميزة.

وعن الخطوات المقبلة في البطولة العربية، كشف أن نسور الجنوب يفكرون في تجاوز عقبة الكويت أولا على أن يكون التفكير بشكل تدريجي لقادم المباريات.