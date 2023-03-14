علي عاشور: نسعى لتجاوز فوارق المستوى البدني

أكد علي عاشور مدرب الكويت، أن الفوارق البدنية للكرة الإفريقية مع نظيرتها الخليجية، لن تكون عائقا لتجاوز عقبة شبيبة الساورة ، غدا، بالدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال عاشور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي ظهر اليوم والذي نقله موقع كورة : "الثقة كبيرة في لاعبي الكويت، وقدرتهم على استغلال ما يتمتعون به من مميزات، لتجاوز أي فوارق على المستوى البدني الذي تتميز به كرة شمال إفريقيا وأضاف عاشور، أن الكويت يجد دعما كبيرا من إدارة النادي، معربا عن أمله في الوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وكشف أن صفوف الكويت لا تعاني غيابات في مواجهة الساورة.