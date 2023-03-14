شعيبي يعلن رسميا تمثيل الألوان الوطنية

أعلن اللاعب المتألق مع نادي تولوز الفرنسي هذا الموسم، فارس شعيبي، رسميا، اختياره تمثيل المنتخب الوطني لكرة القدم.

وكتب صاحب العشرين عاما على حسابه في "أنسغرام": بفخر كبير أعلمكم اختياري تمثيل المنتخب الجزائري".

وأضاف ذات اللاعب "أود أيضًا أن أشكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على اهتمامه، لكن هذا الاختيار يأتي مباشرة من القلب، لا أطيق الانتظار لارتداء هذا القميص".

ومن المنتظر أن يكون شعيبي ضمن قائمة المدرب الوطني جمال بلماضي التي ستواجه منتخب النيجر ذهابا وإيابا في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم يومي 23 و27 مارس الجاري.