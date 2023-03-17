أنقرة ترد على شروط الأسد

قال القيادي بالحزب الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، إن احتمال حدوث لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، ضعيف جداً وسيتضح الأمر بعد الانتخابات الرئاسية.

وأكد عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب "العدالة والتنمية"، أورهان ميري أوغلو، اليوم الجمعة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، الروسية، أن شروط دمشق بشأن المفاوضات بين الرئيسين، السوري بشار الأسد ورجب طيب أردوغان، غير مناسبة لتطبيع العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى إمكانية عقد لقاء بينهما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، المقررة في 14 ماي المقبل.

وقال ميري أوغلو، لـ"سبوتنيك": "يطالب الأسد تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية، كشرط لتطبيع العلاقات مع تركيا. لا يجوز رفع سقف المطالب في العلاقات الدبلوماسية مع بداية المحادثات، في حال كانت الأطراف المتفاوضة تنوي المصالحة والتفاهم وإيجاد حل للخلافات".

وتابع: "بدء الأسد بوضع شروط مسبقة للمحادثات مع تركيا، يعطي الأخيرة حق مطالبة دمشق بالكف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية".

ونوه السياسي التركي إلى أن "الجيش السوري يدير جزءا من الأراضي السورية بالتعاون مع وحدات حماية الشعب (الكردية)، إذاً ما هو موقع التنظيم المسلح لقوات سوريا الديمقراطية بالنسبة للجيش السوري؟".

وأشار إلى أن "حديثاً يجري عن اللقاء بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره السوري الأسد، وهذا الحديث لا يزال في مرحلة التأهيل، ولكي يتحقق هذا اللقاء يجب على الطرفين استخدام عبارات تعبر عن نيتهما المصالحة والتقارب".