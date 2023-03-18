أول تعليق لبوعناني على انضمامه لـ"الخضر"

تحدث لاعب نادي نيس الفرنسي، بدر الدين بوعناني، اليوم السبت، لأول مرة عن اختياره تمثيل الألوان الوطنية.

وكتب صاحب الـ18 عاما على حسابه في "أنستغرام": "أنا فخور جدا بالانضمام إلى صفوف المنتخب الجزائري، بالنسبة لي هذا اختيار حقيقي من القلب وفخر أن أرتدي قميص هذا البلد".

وأضاف بوعناني: "شكراً للاتحاد الفرنسي على السنوات التي قضيتها بالقميص الأزرق، صفحة جديدة ستكتب مع هذا البلد العظيم .. تحيا الجزائر".

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي، قد وجه الدعوة لبوعناني من أجل الدخول في تربص رفقة "الخضر" تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد النيجر يومي 23 و27 مارس الحالي.