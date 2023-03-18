وفاق سطيف يرتقي للمركز الثالث

ارتقى وفاق سطيف إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد فوزه على جمعية الشلف، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ20.

ولم يكن انتصار أشبال المدرب بلال دزيري سهلا أمام منافس لم يتذوق طعم الهزيمة في آخر 4 مقابلات، حيث يدين السطايفية للمهاجم الكاميروني نيكمبي مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 45.

ورفع نسور الهضاب رصيدهم إلى النقطة 32 بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف شباب قسنطينة، حيث ستكون المواجهة القادمة بين الطرفين مثيرة على ملعب بن عبد المالك في قسنطينة.

في المقابل يبقى رصيد أشبال المدرب عبد القادر عمراني عند النقطة 25 في المركز العاشر.

وفي مقابلة أخرى أجريت في نفس التوقيت، تجاوز اتحاد خنشلة مضيفه هلال شلغوم العيد بهدفين مقابل هدف.

وارتقى الصاعد الجديد إلى المرتبة السابعة بـ27 نقطة، فيما يتجمد رصيد هلال شلغوم العيد عند النقطة الثانية وترسم سقوطه منذ فترة طويلة إلى الرابطة الثانية.