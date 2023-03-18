ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو الأمريكيين للتظاهر

قال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه سيُعتقل يوم الثلاثاء بسبب مزاعم بأنه دفع مبالغ مالية لممثلة من أجل التكتم على علاقتهما المزعومة.

وزعم ترامب في حسابه على موقع Truth Social أن مسؤولين في مكتب المدعي العام في مانهاتن سوف يصدر أمراً باعتقاله يوم الثلاثاء بسبب هذه القضية، ووصفهم بأنهم "فاسدون ومُسيسون للغاية"، واصفًا دفع "أموال الصمت" المزعومة بأنها قصة خيالية قديمة ومكشوفة بالكامل. ودعا ترامب أنصاره إلى تنظيم احتجاجات "لاستعادة أمتنا"، وفق ما قال في منشوره.

قال أحد محامي ترامب إن مزاعمه استندت إلى تقارير إعلامية تفيد بإمكانية توجيه الاتهام إليه الأسبوع المقبل. وإذا تم توجيه الاتهام إلى ترامب، فستكون هذه أول قضية جنائية على الإطلاق تُرفع ضد رئيس أمريكي سابق.