الكناري في ربع النهائي

كسب نادي شبيبة القبائل رسميا تأشيرة المرور إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا عقب فوزه بهدف دون رد أمام ضيفه نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي بالجزائر العاصمة، في إطار الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وتمكن اللاعب مواقي من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بعد عدة فرص ضائعة من جانب الفريق الجزائري، وهو هدف ألهب مدرجات الملعب، وضمن به تأهل شبيبة القبائل رسميا إلى الدور المقبل، قبل موعد الجولة السادسة والأخيرة المقررة أمام الوداد البيضاوي بالمغرب.

وبفضل هذا الفوز، رقع نادي شبيبة القبائل رصيده إلى 10 نقاط، وهو يتقاسم المركز الريادي مع الوداد الذي عاد بتعادل سلبي من الكونغو الديمقراطية أمام نادي فيتا كلوب.

وفي حال انتهاء مباراة الوداد والشبيبة، في الجولة الأخيرة بالتعادل، فإن الفريق الجزائري سيضمن المركز الأول للمجموعة، على أن يتأهل الوداد في مركز الوصافة.