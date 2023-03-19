الوافد الجديد لـ " الخضر" يطمئن

طمأن الدولي الجزائري، والوافد الجديد لصفوف " الخضر"، فارس شايبي لاعب نادي تولوز بخصوص الإصابة التي تعرض لها البارحة خلال مواجهة فريقه أمام الضيف نادي ليل، لحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الفرنسية.

وشارك شايبي الذي ينشط في منصب صانع ألعاب، كأساسي، قبل أن يضطرّ إلى الخروج في الدقيقة الـ 79، وهو يرتكز على شخصين من الطاقم الفني.

وكتب صاحب الـ 20 عاما، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك :" شكرًا على رسائلكم أؤكد أن إصابتي ليست خطيرة، و سأكون مع المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية القادمة".

يذكر أن مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، سيعقد بداية من الساعة 11 ندوة صحفية بالمركز التقني لسيدي موسى للحديث عن خياراته تحسبا لمواجهتي النيجر.