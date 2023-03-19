ماذا قال بلماضي قبل مواجهة النيجر؟

عقد اليوم الأحد، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي ندوة صحفية بمدرج عمر خزال بالمركز التقني لسيدي موسى.

وأخذ الحديث عن اللاعبين الجدد، خاصة ممن ينشطون في فرنسا ومن بينهم حسام عوّار حصة الأسد، كما عرّج المتحدث ذاته عن الإنتقادات التي يتعرض لها في كل مرة.

وقال بلماضي :" نبحث دائما عن نفس جديد في المنتخب، ومن يقولون في كل مرة بأن هناك فلسفة جديدة لبلماضي فهذا أمر غير صحيح، لأننا كما قلت هدفنا التنويع في المنتخب".

وأضاف: " بخصوص اللاعبين الجديد، لكل واحد منهم قصة، وأمر استدعائهم إلى صفوف المنتخب هو استمرارية للعمل الذي نقوم به منذ سنوات، وعلينا الصبر على اللاعبين الجدد، لأنهم شبان وفي مقتبل العمر، وهدفنا التأهل للكان المقبل ونواصل العمل مستقبلا بطريقة هادئة".

وأردف بلماضي:" ماعدا حسام عوار الذي دامت المحادثات معه أربع سنوات، كل اللاعبين محفزين للإلتحاق بـ " الخضر"، فإقناع بوعناني وشايبي لم يكن بالأمر الصعب وسنرى كيف سيتطور كل لاعب، فوصول عوّار لمستوى المنتخب الفرنسي الأول دليل على أن لديه إمكانيات ويستطيع تقديم حلول أكثر ومساعدتنا مستقبلا ، وتواجده يتوقف على مدى جاهزيته من الناحية البدنية لأنه يرى أنه بإمكانه تقديم أشياء كثيرة مع الجزائر".

وعن القائمة التي كشف عنها تحسبا للمعسكر الإعدادي أوضح بلماضي:" هناك لاعبون يبرزون في الدوريات الأوروبية لكن مع المنتخب الوطني لا تكون الأمور كذلك وهذا أمر طبيعي". وعرّج بلماضي عن غياب بن رحمة مؤكدا:" غيابه يعود لخيارات فنية بحتة، لا أستطيع استدعاء عدة لاعبين ينشطون في منصب واحد لكن الباب يبقى مفتوح للجميع".

كما قال بلماضي ، بأنه هدفه يبقى تحقيق الألقاب، وعلى العناصر الجديدة التأقلم وإغتنام الفرصة لإظهار ما لديها، خاصة وأن مباراتي النيجر سيسمحان لهم بإكتشاف الأجواء والمستوى الإفريقي".

كما عرج بلماضي على ملعبي تيزي وزو ونيلسون مانديلا ببراقي، معتبرا الأول من بين الأروع في الجزائر، أما الثاني فقد أعطى حلولا لمشكل الملاعب التي كانت تعاني منها الجزائر في وقت سابق.

يذكر أن بلماضي، استدعى لاعب نادي ضمك السعودي عبد القادر بدران للمعسكر الإعدادي المنتظر أن ينطلق غدا الإثنين بإلتحاق كل اللاعبين.