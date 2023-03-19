عوّار يوضح بخصوص تصريحاته

تحدث الدولي الجزائري، حسام عوّار عن صافرات الإستهجان التي طالته غداة إعلانه اختيار اللعب لـ "الخضر"، وتحديدا عند دخوله بديلا في الـ 78 من لقاء نانت وذلك لحساب الجولة الـ 27 من عمر منافسات " الليغ1".

و قال عوّار في حوار لبرنامج " تيلي فوت" ، الذي يبث عبر قناة تي أف 1 " : " أنا جاهز لمواجهة الإنتقادات، وأتفهم ذلك أيضا، هذا خياري وأنا مستعد للمواجهة".

و أضاف:" خلال الصيف الماضي كنت في الجزائر، وخلال العطلة أحسست بأن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرب جمال بلماضي منحا لي فرصة مرة أخرى".

وأردف عوار:" تصريحاتي بأني ندمت اللعب لفرنسا، فهمت وتداولت بالخطأ، كلما قصدته هو أني تأسفت على عدم اختيار الجزائر في وقت مبكر و خياري اللعب للجزائر، قرار ليس ضد فرنسا".

و واصل: " الأمر بعيد كل البعد عن ذلك، تكونت هنا وأنا فرنسي وتعلمت في فرنسا ولعبت بجانب أسماء كبيرة".

وعرّج لاعب أولمبيك ليون، على من يقولون أن خياره الجزائر كان انتهازيا موضحا:" أعتقد أن هذا قلة احترام لبلدي، هناك العديد من بين اللاعبين المميزين في الجزائر، كما هناك الكثير من اللاعبين الأفارقة في مختلف بطولات العالم كرياض محرز ومحمد صلاح وساديو ماني".

و زاد على كلامه :" خياري الجزائر ، يتعدى الإطار الرياضي، ليس بالنسبة لي فقط بل للعديد من اللاعبين، في الأخير أنا جد سعيد بذلك".

وختم: " في سن الـ 24 ، هفي هو العدة بقوة من الناحية البدنية، لإنهاء الموسم بشكل جيد مع فريقي، لم تبقى سوى 3 أشهر لدي الثقة وأتطلع لتقديم الأفضل مع النادي".