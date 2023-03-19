العاهل السعودي يوجّه دعوة للرئيس الإيراني

قال مساعد للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة للرئيس لزيارة الرياض في رسالة ترحيبية بالاتفاق الذي أبرمته الدولتان في العاشر من مارس الجاري لاستئناف العلاقات في غضون شهرين وذلك بعد قطيعة استمرت سنوات.

وقال محمد جمشيدي، النائب السياسي في مكتب الرئيس الإيراني، في منشور على تويتر، نقلا عن "رويترز"، إن رئيسي "رحب بالدعوة" دون ذكر موعد الزيارة.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق. ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية السعودية شيئا عن هذه الرسالة.