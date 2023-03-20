الرئيس الصيني يصل إلى موسكو

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية تستمر حتى 22 مارس الحالي. وأكد الرئيس الصيني في تصريح فور وصوله إلى المطار أن زيارته إلى موسكو ستكون مثمرة وتعطي دفعة جديدة لتطوير العلاقات مع روسيا.

كذلك شدد شي جين على أن الصين مستعدة للوقوف مع روسيا من أجل حماية النظام العالمي القائم على القانون. وقال الرئيس الصيني: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى أرض جارتنا القريبة في زيارة دولة، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين ... بالنيابة عن الصين حكومة وشعبا، أعرب عن خالص تحياتي وأطيب تمنياتي لروسيا حكومة وشعبا".

ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن على رأس جدول أعمال الزعيمين. وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الزعيمين سيتطرقان إلى مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا.

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيحيط الرئيس الصيني بموقف روسيا من التسوية للأزمة الأوكرانية، قائلا في تصريح صحفي: "بالطبع، سيقدم الرئيس بوتين موقف الجانب الروسي بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الزعيمين سيجريان محادثة ثنائية، خلال مأدبة غداء غير رسمية، و"سيكون هناك اليوم لقاء بين الرئيسين غير رسمي، ولكنه مهم للغاية بين بوتين وشي جين بينغ". كما أفاد بأن يوم غد الثلاثاء ستُعقد فيه لقاءات غير رسمية بين الرئيسين، وسيتم إعداد بيانات للصحفيين.