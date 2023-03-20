بوتين: إفريقيا ستصبح أحد قادة النظام العالمي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الإفريقية وستواصل ذلك. وقال الرئيس الروسي في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا -إفريقيا" في موسكو: "أؤكد أن بلادنا تعطي وستواصل إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول الإفريقية". كما شدد على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية.

وأضاف بوتين إن روسيا ستواصل مساعدة إفريقيا في الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة هناك. وأكد بوتين، إن إفريقيا ستصبح أحد قادة النظام العالمي المتعدد الأقطاب.

ونوه بوتين إلى أنه: "يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في إفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية مثل "روسنفط" و"غازبروم نفط" و"روشيدرو" و"ألروسا" و"لوك أويل" وغيرها الكثير. وسنواصل مساعدة البلدان الإفريقية في مسائل إنتاج الكهرباء".

وأشار بوتين إلى أن روسيا تقدم اليوم تقنيات جديدة صديقة للبيئة في مجال الطاقة النووية. وقال رئيس الدولة ""روساتوم" تقوم بالفعل ببناء محطة للطاقة النووية في مصر. وتخطط لتوسيع مشاركتها في تطوير أنظمة الطاقة الوطنية في القارة الإفريقية".

وأكدت وفود من 40 بلدا و14 من رؤساء الهيئات التشريعية مشاركتهم في المؤتمر. في المجموع سيشارك في المؤتمر 200 برلماني إفريقي، بالإضافة إلى خبراء روس وأفارقه. وأكد بوتين على أنه إذا ما قررت روسيا عدم تجديد الصفقة بعد 60 يوما فإنها مستعدة لتسليم كل الحبوب التي ستحتاجها إفريقيا مجانا.