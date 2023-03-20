إفطار جماعي في مباراة "الخضر"

قررت السلطات المحلية تنظيم إفطار جماعي لمشجعي المنتخب الوطني الجزائري، يوم 23 مارس 2023، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، في حال تزامن موعد مباراة الجزائر والنيجر مع أول يوم من شهر رمضان المعظم، حيث سيتم تنظيم الإفطار للمشجعين بالتنسيق بين جمعيات خيرية والسلطات المحلية، خاصة وأنه يُرتَقب قدوم المشجعين من عديد من الولايات.

وعلى غرار ما حدث في بطولة إفريقيا للأمم (شان 2023)، فإن المشجعين سيضمنون النقل مجانا إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي خلال مباراة المنتخب الوطني، وفق مخطط نقل دقيق، وتم اعتماد نفس نقاط نقل المشجعين التي تم اعتمادها خلال "شان الجزائر"، على غرار الصابلات وحظيرة ملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي.