تعرّف على المحضر البدني الجديد لـ "الخضر"

تدعم الطاقم الفني، للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، بمحضر بدني جديد باشر عمله مع بداية المعسكر الإعدادي لـ " الخضر" بالمركز التقني لسيدي موسى تحسبا لمواجهتي النيجر يومي الـ 23 والـ 27 من مارس الجاري.

ويتعلق الأمر بحميد بابتيست، من مواليد 27 ديسمبر 1985 بفرنسا، صاحب الـ 37 عاما سبق وأن عمل بأندية كل سانت إتيان وكون كمحضر بدني وبفريق تولوز كإخصائي علاج طبيعي، الذي لديه طريقة عمل مميزة.

ونشر موقع نادي كون الفرنسي في وقت سابق حوار لبابتيست عند التحاقه بالنادي متحدثا عن بداياته ومشواره قائلا:" لقد جئت من الرياضات القتالية، لقد مارست الملاكمة التايلاندية بشكل أساسي ولكن أيضًا المصارعة وقليلًا من الفنون القتالية المختلطة".

وأضاف: "شغفي الآخر هو رفع الأثقال الذي شاركت فيه مثل الملاكمة، كان هدفي المهني أن أصبح مدربًا بدنيًا في هذا المجال كنت أرغب أيضًا في الجمع بين التخصصين، أي المدرب البدني وأخصائي العلاج الطبيعي".

وأردف: "بعد ذلك، جعلتني الأشياء أعمل في الرياضات القتالية وفي كرة القدم، منذ ذلك الحين، واصلت دائمًا القيام بالأمرين.

في الرياضات القتالية، تمكنت من الإشراف على توماس لوبيرسانيس، بطل العالم في المصارعة وبطل العالم البرازيلي للجوجيتسو جايل غريمو، بطل العالم للفنون القتالية المختلطة و رياضيين آخرين .

يذكر أن حميد بابتيست، ثالث محضر بدني يلتحق بالطاقم الفني للمنتخب في مرحلة بلماضي الذي سبق له العمل مع ألكسندر دلال وريمي لانكو.