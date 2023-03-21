استقالة جماعية لمسيري شباب بوقطب

أعلن أعضاء المكتب المسير لفريق شباب بوقطب، عن استقالتهم الجماعية من اللجنة المسيرة للنادي على خلفية غياب الإعانات المالية وعدم اهتمام المجلس البلدي بأمور الفريق الذي يحصد النتائج الإيجابية، والتي أهلته لاحتلال الوصافة في بطولة القسم الوطني الثالث جهة الجنوب الغربي بفارق نقطة واحدة عن الرائد فريق قير العبادلة.

ورغم هذا المشوار وطموح التنافس من أجل الصعود، إلا أن السلطات المحلية والولائية لم تبادر لتشجيعه لا ماديا ولا معنويا. وكان أنصار الفريق قد نظموا الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، للمطالبة بالدعم المالي للفريق غير أنهم لم يجدوا الآذان الصاغية.

وفي انتظار تحرك الجميع للوقوف إلى جانب الفريق، يبقى طموح الصعود حلما يراود الجماهير والمسيرين الذين رموا المنشفة لعل صوتهم يصل إلى المسؤولين.