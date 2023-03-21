دول تعلن غرة شهر رمضان

أعلن التلفزيون السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير، وبالتالي فإن غرة الشهر الفضيل في المملكة ستكون بعد غد الخميس الموافق لـ23 مارس 2023.

كما أعلنت قطر، البحرين، الإمارت والكويت أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جهتها، أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية تعذر رؤية هلال رمضان ليكون يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس غرة رمضان.

وأعلن مفتي الديار المصرية غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان.

في المغرب العربي، أعلنت دار الإفتاء الليبية الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.